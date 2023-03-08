Эксклюзив 08 марта 2023, 13:31 Авария на МКАД случилась после выезда машины на встречку — источник Источник «360»: на внутренней стороне МКАД случилось ДТП после выезда машины на встречку Телеканал «360»

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На внутренней стороне МКАД 8 марта произошло ДТП. Водитель объезжал валявшуюся на дороге запчасть и вылетел на полосу встречного движения, сообщил источник «360».

Водитель красного Ford Fusion двигался по внутренней сторону кольцевой. В какой-то момент он увидел, что на проезжей части лежал посторонний предмет. Автомобиль попытался объехать его и выехал на полосу встречного движения через островок, на котором раньше находился пост ДПС, уточнил источник.

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По его словам, в аварии с участием пяти машин пострадал один человек, его уже осмотрели прибывшие на место происшествия медики.

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Несколькими днями ранее на МКАД столкнулись три автомобиля. Авария случилась на 64-м километре внутренней стороны дороги. В результате столкновения пострадала женщина, медики оказали ей помощь. Представители столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавили, что ДТП стало причиной пробки — автомобилисты не смогли проехать в сторону Таллинской улицы. Их попросили выбирать пути объезда.