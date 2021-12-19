Авария на ЛЭП в Якутии обесточила свыше 17 тысяч жилых домов

В Якутии без света остались более 78 тысяч человек, проживающих в 83 населенных пунктах. Причиной стала авария на 221-й опоре ЛЭП «Майя — Чурапча», возникшая из-за натяжения провода и касания изоляции. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Коллапс произошел в ночь на воскресенье. Авария произошла на кабельно-воздушной линии примерно в 56 километрах от села Майя. Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы оказались обесточены. Без электричества остались свыше 17 тысяч жилых домов.

Энергетики уже работают над устранением аварии. Главы министерств и муниципалитетов доложили первому вице-премьеру Якутии Дмитрию Садовникову, что все объекты здравоохранения, образования и другие соцобъекты функционируют в штатном режиме. Садовников призвал уделить особое внимание работе по разъяснению жителям республики требований пожарной безопасности при использовании электрогенераторов.

Вице-премьер Якутии сообщил, что есть сигнал по отключению резервных источников питания в селе Дебдирге Таттинского района и селе Бетюнцы Амгинского района. Однако их уже обеспечили мобильными источниками питания.

«Поэтому люди без тепла не останутся», — заверил Садовников.

Ранее в Тверской области из-за обильных снегопадов без энергоснабжения остались почти 100 населенных пунктов.