Происшествия 12 сентября 2023, 15:07 Авария на границе Саратовской и Ульяновской областей унесла жизни трех человек

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На границе Саратовской и Ульяновской областей произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на начальника саратовского управления обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина.

На трассе столкнулись Lada и Kia, от удара отечественное авто практически разорвало на две части. В результате аварии погибли три человека: водители обеих машин и пассажир российской. Правоохранители начали проверку.

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