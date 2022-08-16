Авария на электросетях оставила без света более двух тысяч краснодарцев

Повреждение кабельной линии на электросетях Краснодара привело к прекращению работы семи трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская Карасунского округа. Об этом говорится в сообщении единой дежурно-диспетчерской службы города.

Для ликвидации аварии на место выехала аварийная бригада.

РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Краснодара уточнило, что без света остались более двух тысяч жителей кубанской столицы.

Энергоснабжающая организация Краснодара «НЭСК — Электросети» сообщила, что специалисты оперативно устранили последствия авария. Все дома снова подключили к электросетям.