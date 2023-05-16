Происшествия 16 мая 2023, 10:47 Авария на электроподстанции остановила движение транспорта в Краснодаре Электротранспорт остановился в Краснодаре из-за аварии на электроподстанции Unsplash

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На центральных улицах Краснодара не работают светофоры, приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города.

По информации властей, причиной стала авария на высоковольтной подстанции «Южная». В результате отключились несколько городских трансформаторных подстанций и оказалась обесточена часть трамвайной линии. В мэрии призвали жителей не паниковать и заверили, что восстановительные работы уже идут.

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«На место аварии уже выехала бригада „Россети Кубань“», — указано в сообщении.

По данным Telegram-канала Kub Mash, на «Южной» произошел пожар, огонь охватил 100 квадратных метров. Предварительная версия случившегося — короткое замыкание. Помимо остановки электротранспорта, в близлежащих домах отсутствуют электричество и водоснабжение.

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