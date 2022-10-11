Авария с участием двух машин произошла в Химках | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 14:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Авария с участием двух машин произошла в Химках МВД: авария с участием двух машин произошла в Подмосковье РИА Новости

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло 11 октября в Московской области. Речь идет о столкновении двух автомобилей. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По сведениям ведомства, авария случилась на 16-м километре трассы «М-11».

Реклама

«Предварительно: произошло столкновение двух машин, марки уточняются. Пока по пострадавшим тоже информации нет», — заявили в министерстве.

Реклама

Там добавили, что на месте работает наряд.

Источник «360» в правоохранительных органах добавил, что ДТП случилось в Химках. Известно об одном пострадавшем. Он находится без сознания, пульс плохо прощупывается. Все обстоятельства произошедшего уточняются

0 0 0 0 0 0