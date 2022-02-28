Авария из-за лопнувшего колеса фуры произошла в Ростовской области. Водитель скончался

В Ростовской области, на трассе М-4 «Дон», случилась авария с участием грузовика Volvo. В ходе движения у фуры неожиданно лопнуло колесо и водитель потерял контроль над дорогой. Большегруз рухнул набок и попал на полосу встречного движения. В результате аварии 49-летний водитель грузового автомобиля погиб на месте.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сведения управления ГИБДД по Ростовской области, инцидент произошел вчера, 27 февраля, в вечерние часы. В ведомстве уточнили, что пострадавшая в ДТП фура направлялась на юг.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, чтобы обеспечить безопасный проезд для других участников дорожного движения. На данный момент устанавливаются подробности случившейся аварии.