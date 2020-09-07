Авария и драка со стрельбой произошли в Краснодаре

Авария и драка с применением травматического оружия произошли в Музыкальном микрорайоне Краснодара в воскресенье, 6 сентября.

Уточняется, что ДТП случилось в одном из дворов на улице Сергея Есенина. Прибывшие на вызов инспекторы ДПС выяснили, что машина отечественного производства столкнулась с двумя иномарками, после чего скрылась с места аварии. Представители правопорядка обратили внимание на трех дерущихся поблизости мужчин. Один из них два раза выстрелил из пистолета.

Заметив полицейских, участники драки бросились убегать. Двоих участников конфликта задержали. В их числе оказались 27-летний пьяный виновник аварии и собственник автомобиля Lada, информирует сайт «Юга.ру».

В настоящий момент ведется проверка по факту произошедшего. Устанавливается личность стрелка. Полицейские проводят все необходимые мероприятия по его задержанию. Оружие изъято.