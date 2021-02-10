Авария фуры в Калужской области заблокировала трассу на Москву. Видео

Фура попала в аварию на трассе М-3 в Калужской области, перекрыв обе полосы в направлении Москвы. Не все водители успели вовремя среагировать на образовавшийся затор, в результате чего столкнулись еще четыре автомобиля, передает корреспондент «360».

ДТП произошло около часа ночи в Малоярославецком районе. Водитель фуры не справился с управлением на заснеженной дороге, грузовик опрокинулся, перегородив поезд.

Практически сразу стала образовываться пробка. Водитель микроавтобуса Peugeot не успел затормозить и врезался в остановившиеся автомобили. В результате помимо фуры повреждения получили еще четыре авто.

В аварии пострадал предполагаемый виновник ДТП, мужчина 1964 года рождения. С переломами обеих ног его погрузили в машину сокрой помощи, которая тоже застряла в пробке.

Затор растянулся на десяток километров. На то, чтоб освободить дорогу, понадобилось несколько часов.

Водители говорят, что дорога из-за снегопада была очень скользкой.