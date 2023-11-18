Происшествия 18 ноября 2023, 08:44 Аварии с мотоциклами в Москве унесли жизни 37 человек с начала года Фото: freepik.com

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На столичных дорогах в авариях с мототранспортом погибли 37 человек и 770 получили травмы. Статистику по авариям за 10 месяцев опубликовали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что всего с января по октябрь 2023 года в столице произошло 743 ДТП с участием мотоциклистов.

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Самым распространенным нарушением, которое приводило к авариям, автоинспекторы назвали несоответствие скорости конкретным условиям движения. Еще частыми причинами ДТП становились неправильный выбор дистанции и нарушение правил расположения транспортного средства на дорогах.

Представители ГИБДД призвали байкеров завершить мотосезон из-за наступления холодов и возобновить его весной.

Также с начала года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет.