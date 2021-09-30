Аварии на трассе «Кавказ» за сутки унесли жизни шести человек

В Кабардино-Балкарии за сутки шесть человек погибли в ДТП на трассе «Кавказ». Аварии произошли в Баксанском районе. В первой столкнулись три машины, во второй — две.

В дорожно-транспортном происшествии на 424-м километре автодороги утром в результате столкновения погибли два человека. Еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Вечером на выезде из города Баксан Toyota врезалась в «Газель». Лобовое ДТП унесло жизни четырех человек — водителя и трех пассажиров иномарки, уточнил сайт «МВД Медиа». Управлявшему отечественным авто и двум его пассажирам оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Из-за аварии движение транспорта на участке временно ограничили. Машины направляют в объезд через сельское поселение Дыгулыбгей.