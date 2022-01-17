Жительница Екатеринбурга получила травмы во время аварии на трамвайных путях

В Екатеринбурге полицейские проводят проверку после аварии с участием четырех машин. В этом ДТП пострадала девушка.

Инцидент произошел поздним вечером 16 января. На перекрестке улиц Луначарского и Первомайской не смогли разъехаться четыре машины — BMW, KIA, Ford и Hyundai. Разбитые транспортные средства заблокировали трамвайные пути. Вследствие этого вагоны на время встали в колонну.

Согласно предварительной информации, BMW врезался в колонну машин возле светофора. Водители этих трех авто хотели проехать по проспекту Ленина по направлению к 8 Марта, но стали участниками аварии.

В результате удара пострадала 21-летняя девушка, передает Е1 со ссылкой на данные отделения пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, ее доставили в больницу, пишет tagilcity.ru.