Происшествия 12 сентября 2023, 11:50 Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети Запись с указаниями бортпроводников A320 перед посадкой в поле оказалась в Сети РИА «Новости»

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В Сети появилась аудиозапись последних минут полета самолета A320 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. На записи, опубликованной Telegram-каналом «Кухня Аэрофлота», отчетливо слышны указания бортпроводников по безопасному нахождению пассажиров внутри лайнера.

Аудиозапись началась с просьб снять галстуки, обувь на высоких каблуках и убрать предметы, которые могут нанести повреждения — очки, ручки из карманов и другие. Далее пассажирам объяснили, что после посадки самолета все вещи и ручную кладь нужно оставить на борту и выйти.

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«Положите голову на колени, закройте голову руками, держите колени вместе, ступни врозь», — сказала одна из бортпроводниц спокойным голосом, предупреждая о возможной жесткой посадке.

Далее запись продолжилась уже после приземления воздушного судна. Экипаж A320 дал указания по правильной эвакуации из лайнера.

«Покидая самолет по трапу, прыгайте и спускайтесь в положении сидя. Руки вперед. Бегите от самолета», — отметила стюардесса.

Ранее «Уральские авиалинии» опубликовали фото экстренно севшего в поле лайнера. На кадрах представлен весь экипаж, предотвративший трагедию.