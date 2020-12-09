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    09 декабря 2020, 14:36

    Audi загорелась после столкновения с Daewoo Nexia в Башкирии

    Артур Блянихов

    В Башкирии зафиксировано ДТП с участием двух иномарок, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

    По данным издания, авария произошла в минувшие выходные на 173-м километре дороги Уфа-Оренбург. Столкнулись легковушки Daewoo Nexia и Audi 80, в результате чего последняя загорелась. 42-летний водитель иномарки с полученными травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.