  • Audi в Смоленске протаранила ехавшую на вызов скорую

    18 ноября 2019, 03:48

    Александра Каширина

    В машина скорой неотложной помощи перевернулся на бок, после того, как в нее въехал легковой автомобиль Audi.

    Инцидент произошел вечером 17 ноября на пересечении улиц Кирова и Гагарина около шести вечера.

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    При этом скорая двигалась включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

    Видео с моментом происшествия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным, два фельдшера скорой пострадали.

    Ранее в СМИ сообщалось что шестилетняя девочка пережила два ДТП за один день. Первые произошло на легковом автомобиле, где погибли ее родители, а второе — на скорой, в которой девочку везли в больницу.

    Пострадавшую в итоге доставили в больницу.