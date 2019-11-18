Audi в Смоленске протаранила ехавшую на вызов скорую

В машина скорой неотложной помощи перевернулся на бок, после того, как в нее въехал легковой автомобиль Audi.

Инцидент произошел вечером 17 ноября на пересечении улиц Кирова и Гагарина около шести вечера.

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При этом скорая двигалась включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Видео с моментом происшествия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным, два фельдшера скорой пострадали.

Ранее в СМИ сообщалось что шестилетняя девочка пережила два ДТП за один день. Первые произошло на легковом автомобиле, где погибли ее родители, а второе — на скорой, в которой девочку везли в больницу.

Пострадавшую в итоге доставили в больницу.