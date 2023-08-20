Происшествия 20 августа 2023, 14:29 Атаку украинского дрона по вокзалу в Курске назвали ударом по памяти героев войны Захарова назвала денацификацию Украины приоритетом после атаки вокзала в Курске Скриншот видео

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Пострадавший от удара украинского беспилотника вокзал в Курске построили на месте старого здания, разрушенного бомбардировками фашистских войск во время Великой Отечественной войны. Современная Украина попыталась продолжить дело своих идеологических прародителей и нанесла удар по памяти героев. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, полный текст ее заявления опубликовала пресс-служба ведомства.

Дипломат подчеркнула, что здание вокзала стало памятником героям Курской дуги, спасшим мир от фашизма. Но украинские националисты снова нанесли по нему удар в попытке уничтожить общую историю.

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«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», — написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что последователи сторонников Гитлера, Степана Бандеры и Романа Шухевича в погоне за мнимой независимостью уже разрушили свою страну, став игрушкой в руках Запада для противодействия России.

«И конец их будет столь же бесславен. Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», — подчеркнула Захарова.

Украинский дрон атаковал вокзал в Курске около 04:00 в воскресенье, 20 августа. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что дрон врезался в крышу здания, где начался пожар. От вылетевших осколков ранения получили пять человек.

Он подчеркнул, что, кроме крыши, повреждения получила первая платформа перрона, а также пешеходный тоннель и зал ожидания. Ремонтные работы по восстановлению здания начнутся в ближайшее время. Пассажиров пускают к поездам через северную и южную сторону без захода в здание вокзала.