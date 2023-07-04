Происшествия 04 июля 2023, 09:08 Атаку украинских БПЛА на Новую Москву назвали очередным актом терроризма Мария Захарова назвала атаку украинских БПЛА на Новую Москву очередным актом терроризма РИА «Новости»

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Атака украинских беспилотников на Новую Москву утром во вторник стала очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Попытка киевского режима провести атаку на район с объектами гражданской инфраструктуры, в том числе принимающий международные рейсы аэропорт, — очередной акт терроризма», — написала она.

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Захарова отметила, что эти действия можно называть международным терроризмом.

«Зеленский совершает теракты поставленным Западом оружием либо закупленным на средства западных стран. Мировое сообщество должно осознать, что США, Франция и Великобритания финансируют террористический режим», — добавила дипломат.

Утром во вторник силы ПВО сбили два беспилотника в Новой Москве и Подмосковье, а еще один — в Калужской области. Из-за этой ситуации Росавиация ограничивала работу аэропорта Внуково, но в 08:00 все запреты уже сняли.