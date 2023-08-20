Происшествия 20 августа 2023, 09:36 Атаку дронов-камикадзе пресекли в Ростовской области Губернатор Ростовской области сообщил о попытке теракта с дронами-камикадзе РИА «Новости»

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Ранним утром 20 августа в Ростовской области пресекли попытку теракта с применением дронов-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его данным, ПВО не применяли из-за малого размера цели. БПЛА успешно подавили средства РЭБ.

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«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска», — уточнил Голубев.

Губернатор подчеркнул, что жертв и разрушений в результате падения летательных аппаратов нет.

Минувшей ночью об атаке беспилотника также сообщили в Курской области. Там БПЛА самолетного типа врезался в крышу вокзала в Курске. В результате легкие ранения от осколков стекол получили пять человек. В 03:46 пожар на вокзале ликвидировали, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

У здания пострадали крыша, фасад и первая платформа. Из-за взрывной волны зафиксировали повреждения и в зале ожидания, и в пешеходном тоннеле.