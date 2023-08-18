Важное 18 августа 2023, 15:15 Атаку дрона-камикадзе предотвратили в Курской области Старовойт: средства РЭБ посадили дрон-камикадзе в Курской области РИА «Новости»

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Российские военные смогли предотвратить нападение дрона-камикадзе на Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Рыльском районе российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать», — написал он.

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Губернатор поблагодарил военных, которые охраняют рубежи России и обеспечивают безопасность жителей Курской области.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Фото: Telegram-канал губернатора Курской области

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины обстреляли в регионе Глушковский район. В результате этого в селе Волфино линия электропередач оказалась повреждена.

Утром 18 сентября стало известно, что украинские силы ударили по Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, под обстрелом оказалось село Петрова Гута в Климовском районе. Обошлось без пострадавших, снаряды задели три дома.