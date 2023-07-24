Происшествия 24 июля 2023, 14:13 Атаку беспилотников на Москву назвали операцией ГУР Минобороны Украины «Украинская правда»: атаку беспилотников на Москву организовало ГУР Минобороны страны РИА «Новости»

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Ночную атаку беспилотников на Москву организовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщило издание «Украинская правда». Представитель ведомства Андрей Юсов назвал случившееся «хорошей новостью» и пообещал, что подобные налеты будут продолжаться.

Источники издания в сфере безопасности и обороны Украины отметили, что атака стала «спецоперацией ГУР Минобороны» страны, а запущенные дроны «достигли Москвы».

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«Это (атаки на объекты на российских территориях — прим. ред.) процесс, который будет продолжаться и набирать обороты», — подчеркнул Андрей Юсов во время украинского телемарафона.

В Минобороны сообщили, что утром 24 июля два беспилотника попытались атаковать объекты в Москве. Украинские дроны нейтрализовали при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ЧП актом международного терроризма, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ВС России продолжат выполнение спецоперации до достижения ее целей. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Украина атакует гражданские объекты из-за неудач в ходе объявленного контрнаступления.