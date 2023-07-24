24 июля 2023, 14:13
Атаку беспилотников на Москву назвали операцией ГУР Минобороны Украины
«Украинская правда»: атаку беспилотников на Москву организовало ГУР Минобороны страны
Ночную атаку беспилотников на Москву организовали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщило издание «Украинская правда». Представитель ведомства Андрей Юсов назвал случившееся «хорошей новостью» и пообещал, что подобные налеты будут продолжаться.
Источники издания в сфере безопасности и обороны Украины отметили, что атака стала «спецоперацией ГУР Минобороны» страны, а запущенные дроны «достигли Москвы».
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«Это (атаки на объекты на российских территориях — прим. ред.) процесс, который будет продолжаться и набирать обороты», — подчеркнул Андрей Юсов во время украинского телемарафона.
В Минобороны сообщили, что утром 24 июля два беспилотника попытались атаковать объекты в Москве. Украинские дроны нейтрализовали при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ЧП актом международного терроризма, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ВС России продолжат выполнение спецоперации до достижения ее целей. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, Украина атакует гражданские объекты из-за неудач в ходе объявленного контрнаступления.
Разведка
Беспилотники
Украина
Москва 2023
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