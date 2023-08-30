Важное 30 августа 2023, 00:38 Атаку беспилотников на аэропорт Пскова подтвердили Псковский губернатор Ведерников сообщил об атаке дронов на аэропорт Соцсети

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Министерство обороны отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

Он подчеркнул, что находится на месте. По предварительным данным в результате атаки никто из жителей не пострадал.

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«Масштаб разрушений уточняется Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — заявил Ведерников.

Многочисленные взрывы прогремеле в районе аэропорта Пскова Кресты вечером во вторник, 29 августа. По данным Telegram-канала Mash, город атаковали около 20 дронов. Здание воздушной гавани после ударов охватил пожар.

Воздушные службы закрыли небо над городом. Оперативники перекрыли подъезды к аэропорту. Все самолеты, которые летели в Псков перенаправили в воздушные гавани соседних регионов.