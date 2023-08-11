Важное 11 августа 2023, 11:37 Атаку беспилотника ВСУ предотвратили в Москве Минобороны: попытку ВСУ атаковать объект дроном в Москве предотвратили Телеканал «360»

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Украинские силы попытались ударить по одному из объектов Москвы с помощью дрона, но им это не удалось. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — заявили в ведомстве.

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Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили БПЛА. Дрон рухнул в лесу на северо-западе российской столицы. Минобороны подчеркнули, что никто не пострадал, никаких разрушений нет.

Ранее СМИ писали о том, что 11 августа похожий на беспилотник летательный аппарат рухнул, а затем взорвался на Карамышевской набережной в Москве. По словам очевидцев, упавший объект был похож на самолет серебристого цвета. Он летел со скоростью 120-150 километров в час на высоте 150 метров.