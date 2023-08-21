Важное 21 августа 2023, 07:36 Атаку беспилотника предотвратили в Подмосковье Минобороны сообщило о подавлении атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье

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Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Московской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что дежурными силами ПВО БПЛА зафиксировали над территорией Московской области, его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник в итоге упал около населенного пункта Покровское Рузского городского округа Подмосковья. В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне министерство также заявляло о попытке Украины совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в московском регионе. Средства РЭБ подавили БПЛА.