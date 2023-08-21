21 августа 2023, 07:36
Атаку беспилотника предотвратили в Подмосковье
Минобороны сообщило о подавлении атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье
Российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа ВСУ над Московской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«21 августа около 06:50 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — заявили в ведомстве.
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Там уточнили, что дежурными силами ПВО БПЛА зафиксировали над территорией Московской области, его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотник в итоге упал около населенного пункта Покровское Рузского городского округа Подмосковья. В результате случившегося никто не пострадал.
Накануне министерство также заявляло о попытке Украины совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в московском регионе. Средства РЭБ подавили БПЛА.
Беспилотники
Минобороны РФ
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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