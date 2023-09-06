Важное 06 сентября 2023, 07:06 Богомаз раскрыл подробности предотвращения атаки БПЛА в Брянской области Губернатор Богомаз: БПЛА самолетного типа сбили в Навлинским районе под Брянском РИА «Новости»

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Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Навлинским районом Брянской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал, обошлось без разрушений. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.

Прошедшей ночью Минобороны РФ сообщало о том, что беспилотник самолетного типа удалось сбить под Брянском. По данным ведомства, попытку террористической атаки киевского режима на российские объекты удалось помешать примерно в 23:30 5 сентября.

Также БПЛА уничтожили накануне и в Белгородской области. Там тоже сбили беспилотник самолетного типа, заявили в Минобороны.