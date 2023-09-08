Важное 08 сентября 2023, 15:24 Атаку беспилотника предотвратили в Белгородской области Минобороны: система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области

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Днем 8 сентября в Белгородской области пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью БПЛА, беспилотник сбили. Об этом сообщило Минобороны.

«Восьмого сентября около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в небе над Белгородской областью. Пока никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем в пятницу также сбили два беспилотных летательных аппарата в Херсонской области. Мишенью был избирательный участок. Системы ПВО ликвидировали объекты в Скадовском муниципальном округе. Как уточнила глава избиркома региона Марина Захарова, дроны пролетели рядом с избирательными участками.