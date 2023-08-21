Важное 21 августа 2023, 11:05 Атаку беспилотника отразили в Калужской области Губернатор Шапша: в Калужской области успешно отразили атаку беспилотника Соцсети

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Российские военные отразили атаку БПЛА в Калужской области. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал, инфрастуктура не получила повреждений. Этим утром два беспилотника самолетного типа рухнули в Подмосковье. Их подавили средства РЭБ. Один из них уничтожили в Рузском городском округе, другой — в Истринском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два человека пострадали из-за сбитого БПЛА под Истрой. Речь идет мужчине, которого доставили в больницу, и женщине. Последняя отказалась от госпитализации. Их задели обломки дрона, который упал на жилой дом в СНТ «Дорожник».