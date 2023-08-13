Важное 13 августа 2023, 19:18 Атаку беспилотника назвали предварительной причиной взрыва в Белгороде Губернатор Гладков: предварительной причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Предварительной причиной взрыва в Белгороде стала атака беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Глава региона сообщил, что выехал на место ЧП. Он рассказал, что в доме 9, корпус 1 на улице Есенина в 17:43 произошло обрушение плиток вентилируемого фасада с седьмого по 13-й этажи.

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Гладков отметил, что в результате никто не пострадал. Он уже пообщался с жителями поврежденных квартир. Повреждены окна, кондиционеры и фасад здания.

«Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — написал Гладков.

По словам губернатора, специалисты продолжают поквартирный обход. Повреждения получили 15 автомобилей. Глава региона пообещал помочь с восстановлением.

Жительница Белгорода рассказала «360», что услышала громкий взрыв и добавила, что в здание «что-то влетело». По ее словам, повреждения получило здание и несколько припаркованных рядом автомобилей.