20 августа 2023, 03:59
Атаку беспилотника на вокзал в Курске подтвердили
Курский губернатор Старовойт сообщил о пяти пострадавших при атаке дрона
Украинский беспилотник атаковал Курск. По предварительной информации он врезался в крышу железнодорожного вокзала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что в результате атаки на кровле возник пожар. По предварительным данным, легкие ранения получили пять человек.
Реклама
«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал Старовойт.
Губернатор добавил, что все оперативные службы прибыли на место. Все подробности происшествия пока уточняются.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что в небе над городом прозвучал звук, похожий на работающую газонокосилку,, а после раздался взрыв и над зданием вокзала поднялся дым.
В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на крыше здания разгорелся небольшой пожар.
Беспилотники
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама