Важное 20 августа 2023, 03:59 Атаку беспилотника на вокзал в Курске подтвердили Курский губернатор Старовойт сообщил о пяти пострадавших при атаке дрона

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Украинский беспилотник атаковал Курск. По предварительной информации он врезался в крышу железнодорожного вокзала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в результате атаки на кровле возник пожар. По предварительным данным, легкие ранения получили пять человек.

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«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что все оперативные службы прибыли на место. Все подробности происшествия пока уточняются.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что в небе над городом прозвучал звук, похожий на работающую газонокосилку,, а после раздался взрыв и над зданием вокзала поднялся дым.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что на крыше здания разгорелся небольшой пожар.