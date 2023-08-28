Эксклюзив 28 августа 2023, 13:08 Атаковавшую ребенка в Махачкале свору собак прикормила местная жительница Baza: жительница Махачкалы прикормила стаю собак, напавших на мальчика

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Стаю бродячих собак, которые атаковали мальчика в Махачкале, подкармливала местная жительница, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на других жителей микрорайона Репродукторный. Собеседники канала выразили уверенность, что женщина своими действиями способствовала созданию своры.

Источник канала уточнил, что мальчику повезло: собаки успели укусить его только один раз. Ребенок спасся, забежав в море.

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Микрорайон, где произошло ЧП, довольно безлюдный, а стая псов гуляет там уже давно, добавил собеседник Baza. Их кормит местная жительница. В тот день псы, вероятно, были голодные и атаковали восьмилетнего мальчика.

По данным канала, двух собак после случившего смогли отловить. Остальных ищут. После отлова животных отправят на вакцинацию и стерилизацию, указывали ранее в пресс-службе Махачкалы. Прокуратура города организовала проверку по факту случившегося.

Ситуацию с нападением псов и сообщения местных жителей о причинах появления своры в беседе с «360» прокомментировала юрист и зоозащитник Анастасия Комагина. Эксперт выразила уверенность, что проблема совсем не в том, что некая женщина подкармливала собак.

Осуждать за это, по ее мнению, все равно что наказывать за милосердие. Но чтобы таких случаев не было, важно решить первопричину — сам факт того, что бездомные животные остаются на улицах.

«Когда бездомных животных на улице нет, можно пойти в приют и там их покормить. Причина не в том, что женщина где-то кормила псов. Да, ответственный человек возьмет животное домой, понимая, что это важно не просто кормить животное, но и содержать, и отвечать за его действия», — пояснила Комагина.

Юрист обратила внимание, что в странах, которые продолжают целенаправленно справляться с проблемой беспризорных животных, уменьшаются и случаи нападения на людей.

«Не женщина виновата в этой ситуации, а наше законодательство, которое допускает наличие животных. А должен быть отлов и определение в приют, а затем каких-то собак [можно] пристраивать. И это будет более гуманно», — заключила собеседница «360».