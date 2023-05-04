Происшествия 04 мая 2023, 03:09 Атаковавшие Кремль дроны могли лететь в автоматическом режиме — эксперт в области БПЛА Эксперт Федутинов: атаковавшие Кремль дроны могли лететь в автоматическом режиме РИА «Новости»

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Украинские беспилотники, которые 3 мая попытались атаковать кремлевскую резиденцию, могли лететь в автоматическом режиме с загруженной автономной картой местности на случай, если бы западные спутники навигации были бы подавлены. Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал ведущий российский эксперт в области беспилотников Денис Федутинов.

Он также отметил, что скорее всего это были беспилотники самолетного типа с примерным размахом крыла три-четыре метра. Такие выводы Федутинов сделал исходя из характера, траектории и скорости полета БПЛА на опубликованных видео.

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Предположительно, это могли быть корейские дроны семейства Mugin. По словам эксперта, теоретически, если это были именно такие БПЛА, их могли отправить с территории Украины.

«Дальность действия такого рода беспилотников, как мы уже видели ранее, вполне может обеспечить возможность долететь до Москвы при полете в один конец», — отметил он.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация заявили о непричастности к ночной атаке на Кремль.