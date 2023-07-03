Происшествия 03 июля 2023, 21:08 Атаке ВСУ подверглись два приграничных села Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли 2 села в Курской области Telegram-канал Романа Старовойта

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Приграничные районы Курской области снова подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали село Троицкое Кореневского района. Жертв и пострадавших нет. Однако разрушено шесть домов. В одном из них обрушилась стена, осколками выбило окна и повреждения получили хозпостройки. Также ущерб нанесен двум машинам и газовой трубе.

Telegram-канал Романа Старовойта Telegram-канал Романа Старовойта Telegram-канал Романа Старовойта Telegram-канал Романа Старовойта

«Под очередной обстрел попал поселкок Теткино Глушковского района. Зафиксировано пять прилетов», — подчеркнул Старовойт.

Пострадавших в результате атаки нет. Один из домов получил сильные повреждения. Еще в четырех, как уточнил губернатор, посечены фасады, кровли, разбиты окна.

Старовойт подчеркнул, что всем владельцам окажут помощь в восстановлении. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность, добавил он.

В понедельник, 3 июля, ВСУ обстреляли и деревню Елизаветовку. Украинские боевики выпустили по населенному пункту восемь снарядов. Пострадал механизатор животноводческого комплекса.