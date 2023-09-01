Происшествия 01 сентября 2023, 10:39 Атака украинского БПЛА по Курчатову не повлияла на работу Курской АЭС Курская АЭС продолжила работу после удара беспилотника ВСУ по Курчатову РИА «Новости»

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Курская АЭС в Курчатове продолжила работать в штатном режиме. Атаки беспилотника никак не повлияли на деятельность станции, сообщили в ее пресс-службе в Telegram-канале.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного», — указали в сообщении.

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в пятницу, 1 сентября, украинский дрон атаковал Курчатов. Удар БПЛА пришелся на нежилое здание. В результате фасад постройки повредился. Пострадавших нет. Падение второго дрона пока не подтвердили.

До этого Старовойт сообщал о налете двух БПЛА, добавив, что все подробности и обстоятельства уточняются.

Днем ранее, 31 августа, украинские подразделения обстреляли Теткино в Глушковском районе. Всего было пять прилетов, осколки снарядов повредили четыре домовладения.