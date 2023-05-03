Происшествия 03 мая 2023, 15:36 Атака украинских дронов на нефтебазу в Краснодарском крае попала на видео «112» опубликовал кадры атаки украинских БПЛА на резервуар нефтебазы в Краснодарском крае Соцсети

Читать 360tv в

Рано утром 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Причиной ЧП стала атака украинских беспилотников, уточнил Telegram-канал «112». Издание опубликовало видео прилета аппаратов.

Глава региона рассказал, что в результате возгорания никто не пострадал. Он добавил, что пожар тушили 188 человек. Кондратьев опроверг появившуюся в Сети информацию об эвакуации жителей поселка. По словам губернатора, ситуация находилась под полным контролем, а угрозы для населенного пункта нет.

Реклама

По данным «112», объект атаковали два беспилотника. Системы ПВО нейтрализовали первый аппарат, а второй угодил в резервуар. Разгорелся пожар площадью 1200 квадратных метров, его уже ликвидировали.

В ночь на 3 мая Украина при помощи БПЛА попыталась атаковать Кремль, сообщили в пресс-службе президента. Военные и представители спецслужб нейтрализовали аппараты, Владимир Путин не пострадал. По словам Дмитрия Пескова, российский лидер в этот момент находился в Ново-Огареве.