09 марта 2024, 11:09
Атака дронов ВСУ на Таганрог обошлась без последствий
Губернатор Голубев: в Таганроге не зафиксировали разрушений после атаки БПЛА
Городская инфраструктура Таганрога не пострадала, несмотря на попытку ВСУ атаковать город с помощью роя беспилотников. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — указал он.
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Губернатор добавил, что специальные службы прибыли на место падения обломков украинских БПЛА.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал о серии взрывов над Таганрогом. По информации издания, в ночь на 9 марта в городе прозвучали громкие звуки. Местные жители насчитали порядка 20 взрывов.
Губернатор Ростовской области подтвердил данные о БПЛА. Он отметил, что средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских дронов. Голубев также рассказал, что в результате ЧП не было жертв, но пострадал один сотрудник МЧС.
В Минобороны заявили о ночном перехвате дронов в четырех областях страны. Самую массовую атаку зафиксировали в Ростовской области — там сбили 41 БПЛА.
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ВСУ
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