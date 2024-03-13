Эксклюзив 13 марта 2024, 14:12 Атака БПЛА на Рязанский нефтезавод попала на видео Момент удара БПЛА по нефтезаводу в Рязани попал на видео

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Рязанский нефтезавод атаковали четырьмя беспилотниками. В распоряжении «360» оказалось видео момента ЧП.

Утром 13 марта работники предприятия вышли на улицу, зазвучала сирена. В небе заметили беспилотник самолетного типа. В какой-то момент он сменил курс и рухнул вниз. Послышался удар, в небо поднялся дым. Сирену выключили, но спустя время снова запустили.

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Атака продолжалась с 06:35 до 07:24, всего использовали четыре дрона. Загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади почти 200 квадратных метров. Пострадали два человека. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. К месту происшествия съехались полиция, скорая помощь и другие службы.

За ночь на территории России уничтожили почти 60 беспилотников. Из них 29 над Воронежской областью.