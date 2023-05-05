Эксклюзив 05 мая 2023, 12:37 Астролог раскрыл, чего не следует делать в лунное затмение Астролог Любимова: в лунное затмение 5 мая надо мириться, но не нужно пить piqsels

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Полутеневое затмение Луны, которое произойдет 5 мая, располагает к прощению обидчиков, примирению с ними. Также в данное время могут завязаться важные романтические отношения. Об этом астролог Лилия Любимова рассказала в разговоре с «360». По ее словам, в ближайшие дни не стоит пить алкоголь, а вот жечь свечи и принимать ванну наоборот можно и нужно.

«Сейчас происходит интересная серия затмений. Она интересна тем, что затмения несут очень большой выброс энергии. Затмения этой серии имеют не такой уж вредный характер, они связаны с яркими переживаниями», — объяснила Любимова.

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Она допустила, что может произойти неожиданная влюбленность, «неожиданное страстное романтическое приключение».

«Это период, когда мы крайне эмоционально нестабильны. Рекомендую сегодня и даже завтра отказаться от спиртного», — отметила астролог.

Считается, что в затмения — очень тонкая грань между нашим и тонким мирами. Когда люди выпивают, то стирают эту грань еще больше. Можно притянуть к себе негативные энергии и негативные сущности.

«Любые практики очищения, прощения, обид, расставания с прошлым приветствуются. Очень хорошо жечь свечи, мириться. Можно ожидать резкого завершения отношений. Если вы чувствуете, что что-то уходит, идет какая-то ссора, разрыв, то отпустите. Не стоит за это цепляться», — добавила собеседница «360».

Если с 5 по 7 мая в жизни появятся новые люди, то следует их впустить, посоветовала она. Скорее всего, они появились не просто так.

«У кого завязались романтические отношения, это может быть не просто так. Это, вероятно, кармические отношения, которые будут длиться долго. Если у кого-то произойдет зачатие в эти дни, то ребенок будет особенный, талантливый, пришедший не просто так», — заявила Любимова.

Она посоветовала в эти дни принимать ванну с солью. Ведь соль хорошо снимает проблемы, негативные заряды. Также можно добавить масло можжевельника.