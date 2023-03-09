Происшествия 09 марта 2023, 19:04 Астраханские полицейские изъяли у двух братьев десять килограммов наркотиков

Читать 360tv в

В Астрахани полицейские задержали двух братьев-наркоторговцев, 1980 и 1987 года рождения. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.

Нарушителей задержали при попытке продажи одного килограмма героина. Дома у одного из подозреваемых нашли еще восемь килограммов белого порошка и один килограмм гашиша. Их готовили на продажу.

Реклама

Мужчины рассказали, что приобрели наркотики еще три года назад. Выручка от продажи могла составить 35 миллионов рублей.

Реклама

В отношении братьев возбудили уголовное дело. Их на время следствия заключили под стражу.

Авторы: