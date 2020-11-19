Астраханец пять дней бил и насиловал запертую в доме женщину

Житель Астрахани в течение пяти дней удерживал взаперти, бил и насиловал свою знакомую. Женщина смогла сбежать и обратилась в полицию.

Двое мужчин и женщина вместе распивали спиртные напитки. Затем один из собутыльников ушел. Тогда 30-летний мужчина набросился на 45-летнюю женщину и изнасиловал ее, сообщает пресс-служба регионального управления СК. После он запер жертву в комнате и в течение пяти дней держал ее там, избивая и насилуя. Все произошло в доме в городе Камызяк под Астраханью.

Женщине удалось обманом выбраться из плена. Она сразу обратилась в полицию. Стражи порядка уже задержали подозреваемого, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В прошлом году Камызяк прославился другой невеселой новостью: в городе задержали двух высокопоставленных чиновников за взятки. Мэр города и глава администрации Камызякского района попались прямо на месте преступления. Главу города посадили под домашний арест. По данным местных СМИ, чиновники получали крупные суммы денег от предпринимателей Камызякского района.