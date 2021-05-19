Асфальтоукладчик насмерть сбил пенсионерку в Татарстане

В понедельник, 17 мая, в селе Салауши Агрызского района Республики Татарстан произошла авария со смертельным исходом. 78-летняя женщина переходила проезжую часть, когда на нее наехал асфальтоукладчик. Пострадавшая скончалась от полученных травм еще до приезда скорой.

Как сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на информацию пресс-службы СК РФ по Татарстану, по предварительной версии, водитель дорожного катка начал движение назад, не убедившись в том, что дорога свободна, и задел пожилую женщину.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Теперь следователи должны установить все подробности случившегося и провести расследование.