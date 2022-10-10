Асфальт провалился в центре Казани | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Асфальт провалился в центре Казани

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Фрагмент тротуара провалился в центре Казани, недалеко от театра имени Галиаскара Камала. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.

Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел утром 10 октября. На момент публикации яма, образовавшаяся посреди пешеходной зоны, не была огорожена.

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Издание направило запрос в пресс-службу мэрии Казани, ответа пока не поступило.

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