Асфальт провалился в центре Казани | 360°

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Асфальт провалился в центре Казани

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Фрагмент тротуара провалился в центре Казани, недалеко от театра имени Галиаскара Камала. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.

Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел утром 10 октября. На момент публикации яма, образовавшаяся посреди пешеходной зоны, не была огорожена.

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Издание направило запрос в пресс-службу мэрии Казани, ответа пока не поступило.

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