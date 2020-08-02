Асфальт провалился на участке дороги в Москве. Видео

Часть асфальта провалился асфальт на дороге в Хорошево-Мневниках. Участок проспекта Маршала Жукова от улицы Демьяна Бедного до улицы 3-ей Хорошевской перекрыли.

Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от ул. Демьяна Бедного до ул. 3-я Хорошевская. Объезжайте по ул. 3-я Хорошевская и по ул. Мневники дептранс Москвы.

В ведомстве уточнили, что маршруты некоторого наземного общественного транспорта изменили. Речь идет об автобусах под номерами т21, т35, т65, т86, 155, 390, 597 и троллейбусе № 20. Чтобы не пропустить свою остановку и не уехать в другое место, пассажиров призвали внимательно слушать объявления, которые будут делать водители.

На кадрах видно, что повреждены оказались две полосы. Кроме того, асфальт «поплыл» и на соседней полосе встречного движения. Площадь провала составила примерно пять «квадратов». Сейчас на месте работают оперативные службы и правоохранители. По информации СМИ, в результате провала асфальта никто не пострадал.

В ГУ МВД по Москве сообщили «360», что из-за повреждения дорожного полотна сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения в районе поврежденного участка и прилегающих к нему территорий. Они предлагают водителям пути объезда, чтобы миновать провал. По данным ведомства, никакой информации о пострадавших не поступало.