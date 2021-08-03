Асфальт обвалился возле детской площадки в Тюменской области. Яму не могут убрать уже больше года. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

«В прошлом году, весной, на Мелиоративной, 5 в Стрехнино обвалился асфальт и образовалась огромная глубокая яма, которую обещали очень быстро отремонтировать», — написал автор поста.

Он добавил, что прошло больше года, но яма все еще на месте.

В УК «Сапфир», на балансе которой находится указанный дом, уточнили, что пока отремонтировать участок невозможно. Также в компании добавили, что подана заявка на включение дома в программу по благоустройству дворов.

Администрация поселка Стрехнино комментариев не дала.