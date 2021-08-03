03 августа 2021, 23:34
Асфальт обвалился возле детской площадки в Тюменской области
Асфальт обвалился возле детской площадки в Тюменской области. Яму не могут убрать уже больше года. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.
«В прошлом году, весной, на Мелиоративной, 5 в Стрехнино обвалился асфальт и образовалась огромная глубокая яма, которую обещали очень быстро отремонтировать», — написал автор поста.
Он добавил, что прошло больше года, но яма все еще на месте.
В УК «Сапфир», на балансе которой находится указанный дом, уточнили, что пока отремонтировать участок невозможно. Также в компании добавили, что подана заявка на включение дома в программу по благоустройству дворов.
Администрация поселка Стрехнино комментариев не дала.