Происшествия 20 ноября 2023, 17:35 Артисты Серовского театра драмы попали в ДТП с пожаром на Урале Три артиста Серовского театра драмы пострадали в ДТП на Урале УГИБДД Свердловской области / Telegram

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Артисты Серовского театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов пострадали в крупном ДТП на Урале. О происшествии сообщили представители театра в его официальном Telegram-канале.

Дорожная авария произошла в минувшую пятницу, 17 ноября. Пострадавших артистов госпитализировали.

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«На сегодняшний день проведены и проводятся необходимые медицинские операции», — подчеркнули в пресс-службе.

По последней информации от лечащих врачей, Белова и Демидов находятся в стабильном состоянии. У Брызгалова оно остается критическим.

«В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация», — заключили в театре.

По данным Ura.ru, артисты ехали в одном из автомобилей, попавшем в ДТП на 191-м километре трассы Серов — Екатеринбург.

По предварительной информации регионального УГИБДД, авария произошла следующим образом: водитель Toyota Avensis, двигаясь в сторону Екатеринбурга, отвлекся, потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, которая загорелась после удара

«В результате ДТП пострадали девять человек, пятеро из которых — пассажиры Lada. <…> Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральска и Кушвы. Автомобиль Lada выгорел, восстановлению не подлежит», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За рулем Toyota Avensis, как уточнили в УГИБДД, был 29-летний житель Верхней Салды. Мужчину 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Lada управлял 32-летний житель Нижнего Тагила.