Артистов засыпало гвоздями на спектакле в МХТ имени Чехова

Журналисты сообщили, что во время спектакля «ХХ век. Бал» на артистов посыпались гвозди вместо снега. Пресс-атташе МХТ имени Чехова отказался от комментариев, но заверил, что никто не пострадал.

«Комментариев на эту тему не будет. Однако могу добавить, что никто из артистов не пострадал во время этого спектакля», — привело РИА «Новости» слова пресс-атташе Московского художественного театра имени Чехова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный подложил в реквизит для спектакля гвозди. Артисты играли на сцене «ХХ век. Бал» вечером 8 января. Изначально планировалось, что на актеров должен посыпаться снег.