facebook_pixel
    09 января 2021, 14:45

    Артистов засыпало гвоздями на спектакле в МХТ имени Чехова

    Дарья Бунякова

    Журналисты сообщили, что во время спектакля «ХХ век. Бал» на артистов посыпались гвозди вместо снега. Пресс-атташе МХТ имени Чехова отказался от комментариев, но заверил, что никто не пострадал.
    Артистов засыпало гвоздями на спектакле в МХТ имени Чехова

    «Комментариев на эту тему не будет. Однако могу добавить, что никто из артистов не пострадал во время этого спектакля», — привело РИА «Новости» слова пресс-атташе Московского художественного театра имени Чехова.

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный подложил в реквизит для спектакля гвозди. Артисты играли на сцене «ХХ век. Бал» вечером 8 января. Изначально планировалось, что на актеров должен посыпаться снег.