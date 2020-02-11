Артист Кубанского казачьего хора скончался в ДТП в Краснодаре

По информации сайта «Утро.ру», фура выехала на встречную полосу из-за взорвавшегося колеса. За рулем находился 33-летний водитель. Он не успел вырулить и столкнулся с автомобилями Ford Focus и Hyundai Getz .

Второй машиной управлял Медведев. Он погиб. Информацию подтвердила пресс-служба Кубанского казачьего хора.

Водителей других автомобилей госпитализировали. При столкновении пострадал и пятилетний пассажир автомобиля Ford.