18 мая 2020, 15:54
Артист Большого театра потерял деньги из-за мошенников
Скрипач Большого театра Артем Руденко попытался купить видеокамеру в тнтернете. Однако оказался без товара после того, как перевел за него деньги. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
По информации сайта «Утро.ру», пострадавший увидел в интернете объявление о продаже камеры. Руденко отправил продавцу 8,5 тысячи рублей, но оплаченный товар так и не получил. Продавец камеры перестал отвечать артисту.
Сотрудники полиции ведут расследование.