Артист Большого театра потерял деньги из-за мошенников

По информации сайта «Утро.ру», пострадавший увидел в интернете объявление о продаже камеры. Руденко отправил продавцу 8,5 тысячи рублей, но оплаченный товар так и не получил. Продавец камеры перестал отвечать артисту.

Сотрудники полиции ведут расследование.