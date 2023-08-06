06 августа 2023, 01:01
Артиллеристы ВСУ нанесли удары по центру Донецка
Несколько снарядов ВСУ прилетело по мирным и по учебным заведениям в Донецке
Украинские артиллеристы нанесли удары по центру Донецка. Несколько снарядов прилетело по мирным и по учебным заведениям, сообщила корреспондент «360» Виктория Комогорцева, которая сейчас находится в столице ДНР.
«Нон-стоп работало ПВО, но несколько снарядов прилетело снова по мирным и по учебным заведениям. Один из кассетных снарядов попал в здание главного корпуса университета экономики и торговли», — сообщила корреспондент «360».
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В здании в это время находился охранник, он не пострадал, поскольку на момент прилета вышел из помещения. В результате удара повреждения получило 50% здания, уточнила Комогорцева.
Сейчас на месте работают спецслужбы.
ВСУ
Донецк
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