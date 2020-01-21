21 января 2020, 23:07
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли со стройки в Санкт-Петербурге
На стройке в исторической части Санкт-Петербурга обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли опасную находку для утилизации, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
Артиллерийский снаряд нашли на Загородном проспекте при строительных работах вечером 21 января.
Сотрудники ОМОН прибыли на место спустя четверть часа. Боеприпас вывезли со стройки для дальнейшего уничтожения.