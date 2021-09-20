Артиллерийский снаряд обнаружили в Кузбассе

Сотрудники одного из предприятий Кузбасса обнаружили артиллерийский снаряд. На место происшествия приехали бойцы Росгвардии и группа саперов. Об этом сообщил «Царьград».

Найденный предмет оказался 112-миллиметровым артиллерийским снарядом со следами коррозии. Он находился среди металлолома. «Боеприпас взрывотехники вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом. Росгвардия Кузбасса напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно», — рассказали сотрудники Росгвардии.