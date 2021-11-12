Артиллерийский снаряд нашли в Москве. Он располагался в подвале жилого дома на улице Адмирала Макарова. На данный момент саперы проводят на этой территории работы. Об этом сообщил ТАСС.

«В жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 17к1 в подвале найден снаряд. На месте сотрудники полиции, место находки оцеплено», — отметили в экстренной службе.

После завершения всех необходимых мероприятий находку планируют вывезти на полигон. Там от снаряда избавятся с соблюдением всех норм безопасности, передал «Взгляд».